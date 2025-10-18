Regionali, parte la corsa nell’area nord: Marano, Mugnano, Giugliano e Qualiano al centro del fermento politico

Condividi

La campagna elettorale per le prossime regionali entra nel vivo anche nell’area Nord di Napoli, dove i partiti stanno sciogliendo le riserve sui candidati da schierare. Tra ritorni eccellenti, volti noti del territorio e nuove alleanze, il quadro si fa sempre più dinamico.

A Marano, si registra una vera e propria girandola di nomi. In campo ci sarebbe Anna Garofalo, storica ex bertiniana, ora vicina al Movimento 5 Stelle. Sempre a Marano, Giuseppina Marciano, moglie dell’ex consigliere comunale Armando Sarracino, correrà con la Lega. Marciano è sostenuta anchevda Lino Catuogno. Da Chiaiano, ma con supporter anche a Marano, anche Giovanni Pagano, che ha scelto di candidarsi nella lista collegata al ministro Edmondo Cirielli, sostenuto a sua volta dall’ex consigliere Michele Izzo. In lizza anche i consiglieri uscenti Salvatore De Stefano e Francesco Santoro, ancora indecisi su chi puntare, con Santoro tentato dall’appoggiare un mastelliano.

Carmela Rescigno, sponsorizzata da Giovanni Licciardi, è in corsa per la Lega. Per Bandecchi, invece, sempre da Marano l’ex assessore Salvatore Perrotta.

A Mugnano, il sindaco Luigi Sarnataro sposa la candidatura dell’ex sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno, mentre il consigliere Silvio Rigotti scommette su Ciro Buonajuto, ex sindaco di Ercolano e figura di spicco nell’area progressista. Attenzione anche al consigliere uscente Giovanni Porcelli, da sempre vicino alla linea del governatore De Luca. Ma da Mugnano arriva anche un nome che sa di ritorno: Giovanni Chianese, che scenderà in campo con la civica “A Testa Alta”. Chianese aveva già tentato l’ingresso in Regione diversi anni fa.

A Qualiano, i riflettori sono puntati su Ira Fele, moglie del parlamentare meloniano Michele Schiano di Visconti, in rampa di lancio con Fratelli d’Italia. Mentre a Giugliano, per lo stesso partito, sarà forse della partita Bifaro.

Un mosaico ancora in evoluzione, che riflette le tensioni e gli equilibri interni ai partiti tradizionali e il peso crescente delle civiche e delle relazioni personali sul territorio.













