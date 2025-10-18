Campi flegrei, la scossa 2.5 avvertita nitidamente tra Quarto, Licola e Bacoli

Secondo le prime segnalazioni la scossa si sarebbe avvertita chiaramente a Pozzuoli, Bacoli, Monterusciello, Licola e Quarto. Nei gruppi Facebook della zona flegrea i cittadini stanno segnalando gradualmente in che zone la scossa è stata avvertita. Fino a questo momento sarebbe stata avvertita anche a Varcaturo, Agnano e Pianura. L’epicentro del sisma si è stato individuato dal sismografo INGV a pochissimi chilometri da Pozzuoli per una magnitudo di 2.5 a 3 km di profondità.