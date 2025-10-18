Colpo esterno del Giugliano: i tigrotti sbancano il Francioni e tornano alla vittoria con il modulo Capuano

24 Visite
Dopo l’esonero di Mirko Cudini, arriva subito una risposta dal campo. Il Giugliano, guidato in panchina da Luca Tulino in attesa dell’ufficialità di Ezio Capuano, supera il Latina 1-0 grazie al gol di Baldé nei primi minuti di gioco.
La squadra si presenta con un nuovo assetto tattico, il 3-5-2, e mostra subito segnali di risveglio. Baldé e Peluso vanno vicini al raddoppio in più occasioni, ma il risultato resta in bilico.
Nella ripresa il Latina prova a reagire, ma i gialloblù resistono con determinazione e portano a casa tre punti pesanti.
Dopo un periodo difficile, il Giugliano rialza la testa e sale a quota 9 in classifica.