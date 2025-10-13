Da degrado a decoro: Idee e Concretezza restituisce dignità al ponte giallo di Villaricca

Condividi

Visite: 0

4 Visite

Ieri, in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’associazione Idee e Concretezza ha contribuito attivamente a rendere Villaricca più funzionale e più pulita.

L’iniziativa ha avuto come obiettivo la pulizia e la sistemazione del sovrappasso del ponte giallo, una struttura fondamentale che consente ai cittadini di attraversare in sicurezza la Circonvallazione Esterna di Napoli.

Con questo gesto simbolico ma concreto, l’associazione vuole lanciare un messaggio forte: solo con l’impegno di tutti è possibile rendere Villaricca un luogo più decoroso, vivibile e sicuro.

Idee e Concretezza continuerà a collaborare con l’amministrazione e con i cittadini per promuovere azioni di cura e tutela del territorio, dimostrando che con piccoli gesti si possono ottenere grandi risultati per l’intera comunità.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti