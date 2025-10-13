Campania, Martusciello (FI): “Proporremo il crocifisso nelle scuole con una legge regionale”

Condividi

Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, ha annunciato che tra i primi atti del nuovo Consiglio regionale, che sarà eletto il 23 e 24 novembre, ci sarà la proposta di una legge per l’affissione del crocifisso nelle scuole della Campania. Martusciello precisa che la decisione spetta alle dirigenze scolastiche e non può essere imposta da docenti o circolari, né si può imporre la rimozione del simbolo.

Richiamando una sentenza della Corte di Cassazione, secondo cui il crocifisso non può essere obbligatorio perché non conforme al principio di laicità, Martusciello sottolinea che una legge regionale condivisa potrebbe rappresentare una soluzione equilibrata. Ha infine lanciato un appello a Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, affinché sostenga l’iniziativa. Cirielli sfiderà, tra gli altri, il candidato del centrosinistra Roberto Fico.













