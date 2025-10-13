Napoli, ruba uno stereo e tenta la fuga in e-bike: arrestato dai carabinieri fuori servizio

Condividi

Ha forzato un’auto in sosta e rubato uno stereo, poi ha tentato la fuga in sella a una e-bike. Ma ad assistere alla scena, all’alba, c’erano due carabinieri della stazione di Capodimonte, liberi dal servizio, che lo hanno inseguito e arrestato.

È finito in manette Emanuele Luciano, 52enne di Scampia, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla libertà vigilata. L’uomo è stato sorpreso in via Augusto De Martino, nel quartiere San Carlo Arena, mentre infilava lo stereo appena sottratto in uno zaino.

Quando ha capito di essere stato notato, ha provato a dileguarsi con la propria bicicletta elettrica, ma il tentativo di fuga è durato poco: i due militari lo hanno raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento.

Luciano è stato arrestato con le accuse di furto aggravato e violazione degli obblighi imposti dalla misura di libertà vigilata. Attualmente è in attesa di giudizio.













