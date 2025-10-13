Marano. Camorra, condanna definitiva per Luigi Esposito “’o Celeste”: la Cassazione conferma 19 anni di carcere

Condividi

Visite: 1.289

76 Visite

La Corte di Cassazione ha messo la parola fine al procedimento giudiziario a carico di Luigi Esposito, alias “’o Celeste”, uno dei personaggi storici della camorra dell’area nord di Napoli. I giudici della Suprema Corte hanno infatti confermato la condanna a 19 anni e 2 mesi di reclusione, rendendola definitiva.

Esposito, figura apicale prima nel clan Nuvoletta e poi nella fazione degli Orlando, era accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. La sua condotta criminale, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ha avuto un impatto determinante nei territori di Giugliano e Marano, dove avrebbe imposto il controllo su attività economiche e imprenditori attraverso minacce e intimidazioni.

Le indagini che hanno portato a queste condanne erano state coordinate dal pubblico ministero Maria Di Mauro, oggi procuratore aggiunto a Napoli Nord. Un lavoro investigativo lungo e articolato, che ha permesso di smantellare parte della rete estorsiva radicata nell’area a nord di Napoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti