Errore medico al Meyer: operato per un tumore che non c’era, bambino resta invalido. Dopo 12 anni arriva la condanna

Il Tribunale di Firenze ha condannato l’ospedale Meyer per un grave errore diagnostico risalente al 2012-2013. Un bambino, erroneamente operato per un presunto tumore al cervello, è rimasto completamente invalido. In realtà, soffriva di una infiammazione cerebrale che poteva essere trattata con farmaci. I giudici hanno riconosciuto che l’intervento chirurgico non era necessario e che i medici avevano a disposizione gli elementi per evitarlo. Dopo 12 anni, la famiglia ottiene giustizia.

