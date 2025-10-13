METEO, L’OTTOBRATA VOLGE GIA’ AL TERMINE

Condividi

Meteo. Maltempo al sud e nelle isole durante la settimana che sta per iniziare. L’ottobrata sta per terminare, secondo le previsioni 3BMeteo, le temperature abbondantemente sopra media fino a sabato scorso, hanno già subito un lieve calo e continueranno a scendere durante la settimana tanto che da mercoledì potranno finire sotto media su parte del Sud.

In arrivo un nuovo impulso freddo in discesa dal Nord Europa che andrà a rinvigorire una vasta area depressionaria tutt’ora presente sul bacino del Mediterraneo.

«Nel corso della settimana – secondo 3BMeteo- la dinamica si sbloccherà parzialmente perchè le infiltrazioni di aria più fredda da est in ingresso sul Mediterraneo centrale agganceranno la bassa pressione attualmente ancora a ovest della penisola e la trascineranno verso di noi.

Ciò comporterà un sensibile peggioramento del tempo sulle Isole maggiori e in seguito anche sul Sud Peninsulare. Ben poco cambierà invece al Centro nord dove l’instabilità sarà solo sporadica».

Le previsioni di 3BMeteo per lunedì: Nord cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nordovest con maggiori addensamenti tra Prealpi e alte pianure dove non si esclude qualche pioviggine. Nuvolosità più fratta altrove con spazi di sereno. Centro, blandi annuvolamenti tra Appennino e Adriatico, più soleggiato sull’area tirrenica. Sud nuvolosità sparsa su Sardegna, Sicilia e Calabria ionica ma con fenomeni occasionali, più sole sui settori peninsulari. Temperature in lieve calo. Venti deboli variabili, sciroccali sulle Isole maggiori. Mari poco mossi, mossi i bacini più occidentali.













