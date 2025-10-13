Furto in appartamento a Calvizzano, in via Tagliamento: agiscono in 4, casa a soqquadro

Condividi

Ancora un furto in pieno giorno, a ridosso del confine con Marano. Ieri sera, intorno alle 20:30, un’abitazione in via Tagliamento è stata presa di mira da una banda composta da almeno quattro individui. I malviventi hanno agito con estrema rapidità, nonostante la presenza di auto in transito e persone per strada.

Secondo quanto ricostruito, i ladri hanno prima sradicato le “napoletane”, le grate di protezione esterne, per poi forzare le inferriate interne e introdursi nell’appartamento. Una volta dentro, hanno messo la casa completamente a soqquadro, alla ricerca di oggetti di valore.

Dalle prime analisi delle registrazioni vocali acquisite, sembrerebbe che gli autori del colpo non siano di nazionalità italiana. Il bottino è ancora in fase di quantificazione: è in corso un inventario da parte dei proprietari, rientrati poco dopo il furto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini.













