HAMAS RILASCIA I PRIMI SETTE OSTAGGI

Hamas rilascia i primi ostaggi
Sette ostaggi sono stati consegnati da Hamas alle squadre della Croce Rossa nel nord di Gaza. Stanno bene e stanno in piedi autonomamente. Lo confermano fonti israeliane e arabe.
Idf: Croce Rossa verso punto d’incontro
L’Idf rende noto che la Croce Rossa si sta dirigendo al punto d’incontro nel nord della Striscia di Gaza dove saranno rilasciati numerosi ostaggi.
23 minuti fa
I primi sei ostaggi saranno rilasciati a Gaza City
Secondo i media israeliani, tra gli ostaggi che dovrebbero essere liberati nella prima fase figurano Eitan Mor, Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran e Alon Ahel. I sei dovrebbero essere rilasciati dalla città di Gaza.
Tel Aviv, a centinaia confluiscono in Piazza degli Ostaggi
Dall’alba di oggi centinaia e centinaia di persone stanno confluendo in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv in attesa del rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas.
Famiglie ostaggi verso punto di accoglienza
Le famiglie degli ostaggi sono in viaggio per raggiungere il centro di accoglienza iniziale di Re’im, dove i loro cari saranno condotti dopo il trasferimento da parte di Hamas. Lo riferiscono i media israeliani.
Il rilascio in due fasi
Le famiglie sono state informate che il rilascio degli ostaggi israeliani avverrà in due fasi, una prima alle 8 (le 7 ora italiana) e una seconda tra le 9 e le 10.
Lo riferiscono i media israeliani.
I nomi degli ostaggi liberati
L’ala militare di Hamas ha pubblicato l’elenco dei 20 ostaggi che saranno rilasciati vivi oggi. L’elenco non è diverso da quello noto in Israele: Bar Kuperstein, Eviatar David, Yosef Haim Ohana, Segev Kalfon, Avitan Or, Elkana Buchbot, Maxim Harkin, Nimrod Cohen, Matan Tsengauker, David Cuneo, Eitan Horn, Matan Engerst, Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Breslavsky e Ariel Cune.