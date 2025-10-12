Atletic Marano, è bufera: dopo il gol fantasma arriva un altro “furto” contro la Folgore Cappella

Esplode la rabbia dell’Atletic Football Club Marano, protagonista di un avvio di stagione segnato da episodi arbitrali che stanno pesantemente condizionando il cammino della squadra nel Girone B di Prima Categoria.
Dopo il clamoroso gol fantasma non assegnato contro l’Interpianurese, con il pallone finito chiaramente oltre la linea ma non visto dal direttore di gara – nonostante si trovasse a pochi metri dall’azione – arriva un’altra giornata da incubo per i ragazzi di mister Bocchetti, oggi impegnati contro la corazzata Folgore Cappella sul campo neutro di Chiaiano.
L’Atletic parte con grande personalità e trova il meritato vantaggio con Sparano, bravo a insaccare di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto alla perfezione. Un gol che conferma la crescita della squadra, costruita su un progetto giovane, ambizioso e propositivo.
Ma, ancora una volta, il match viene pesantemente condizionato dalle decisioni arbitrali. Sul finire del primo tempo, il direttore di gara estrae un cartellino rosso molto contestato ai danni di Varriale, lasciando i padroni di casa in inferiorità numerica.
Nella ripresa, arriva il colpo che fa esplodere le proteste: la Folgore Cappella prima pareggia, poi, a pochi minuti dal termine, arriva un gol in evidente fuorigioco, con l’arbitro che convalida tra lo stupore generale. Una rete irregolare che, sommata all’espulsione, spezza le gambe a una squadra che stava dominando il gioco.
La società di Marano non ci sta e, con amarezza, parla di campionato già falsato.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews