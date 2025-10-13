CESARO: IL CONSIGLIERE REGIONALE SALVATORE AVERSANO SCEGLIE CASA RIFORMISTA

Condividi

Il consigliere regionale casertano Salvatore Aversano lascia Azione e aderisce a Casa Riformista.

Lo annuncia il coordinatore regionale di Italia Viva, Armando Cesaro, che ha accolto “con viva soddisfazione l’ingresso di Aversano: un segnale forte che dimostra come questa nostra neonata formazione, fondata sui valori autentici del riformismo, stia diventando sempre più attrattiva e si stia radicando con incisività nel panorama politico regionale”.

“Ad Aversano, che si è sempre distinto per la capacità di guidare e sostenere progetti territoriali di rilievo – aggiunge Cesaro – rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, con la convinzione che il suo contributo saprà tradursi in risultati concreti e di successo, nell’interesse dei cittadini e di una politica pragmatica e responsabile”.

“Con questa adesione, Casa Riformista rafforza ulteriormente la propria presenza nel tessuto politico regionale, consolidando il percorso di crescita e radicamento che ne caratterizza l’identità”, conclude Cesaro.

