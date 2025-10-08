Lobotka infortunato, lascia la Nazionale e torna a Napoli

Niente Slovacchia per Stanislav Lobotka, ma non è una sorpresa. Il centrocampista del Napoli, costretto a lasciare il campo poco prima della fine del primo tempo del match di domenica scorsa, non sarà a disposizione del ct italiano, Francesco Calzona, per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro Irlanda del Nord (venerdì 10 ottobre a Belfast alle 20:45) e Lussemburgo (13 ottobre alle 20:45 a Trnava).
La federcalcio slovacca fa sapere che il giocatore «si è sottoposto a ulteriori accertamenti lunedì pomeriggio. I risultati non sono stati soddisfacenti. Hanno confermato un infortunio muscolare e il due volte miglior calciatore dell’anno non sarà a disposizione per le gare della nazionale. L’allenatore non ha chiamato nessuno per sostituirlo».
La federazione non fornisce ulteriore dettagli sulle condizioni del giocatore e sugli accertamenti ai quali si è sottoposto.
Domenica, nel post-partita, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato di «una fitta nella zona dell’adduttore» per il suo centrocampista che, dunque, sarà impegnato in un lavoro di recupero per rientrare prima possibile.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews