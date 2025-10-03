San Tammaro. Iscrizione ai Nidi d’Infanzia: approvate le graduatorie provvisorie di ammissione

Il sindaco Vincenzo D’Angelo e l’assessore ai Lavori Pubblici Errico Scala dichiarano: “Lo abbiamo detto in occasione dell’inaugurazione e lo ribadiamo ora: investire nei servizi educativi per l’infanzia significa investire nel futuro della nostra comunità. Appena le porte del Nido si apriranno accoglieremo insieme i bambini, l’unico vero investimento su cui nessun amministratore può tirarsi indietro. Continueremo a lavorare per garantire spazi sicuri, inclusivi e di qualità per tutti loro. Sono infatti in corso i lavori sia di costruzione del nuovo asilo sia della mensa che servirà la scuola Primaria. Il modello San Tammaro è chiaro: fatti e non parole”.