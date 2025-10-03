Sciopero generale: uova contro gli agenti, caos al porto di Napoli, binari sabotati

Condividi

Un venerdì di ordinario caos in tutta Italia. Oggi, venerdì 3 ottobre, è il giorno dello sciopero generale nel nome della Flotilla (con Gaza sullo sfondo) indetto da Cgil e Usb: si fermano trasporti, scuola e sanità. Cortei in oltre 100 città italiane: elevatissimo il rischio di tensioni e scontri, già registrati alla vigilia. Tutti in piazza, insomma, in barba al Garante che ha bollato “illegittimo” lo sciopero, poiché senza preavviso. La Cgila da par suo ha annunciato ricorso. Maurizio Landini, nel frattempo, continua pericolosamente a soffiare sul fuoco della rivolta. Di seguito, la cronaca in tempo reale dello sciopero generale:

Ore 13.58 – Atterrato aereo con i parlamentari liberati

È atterrato alle 13.45 all’aeroporoto di Fiumicino l’aereo partito da Tel Aviv con a bordo i quattro parlamentari che hanno preso parte alla spedizione della Global Flotilla. Si tratta del senatore Marco Croatti, dell’eurodeputata Annalisa Corrado, del deputato Arturo Scotto e dell’eurodeputata Benedetta Scuderi, i quali erano stati fermati dalle autorità israeliane mentre si avvicinavano alla costa di Gaza.

Ore 13.52 – Manifestanti in tangenziale est a Milano

I partecipanti al corteo milanese a sostegno della Flotilla sono entrati nella tangenziale est di Milano dopo avere percorso il sottopassaggio vicino alla stazione di Lambrate.

Ore 13.49 – Napoli, manifestanti in un deposito container nel porto

I manifestanti che avevano forzato il cordone di forze dell’ordine nel porto di Napoli, entrando da varco Pisacane e sfilando verso la zona commerciale, hanno forzato i cancelli di un’area deposito di container Msc e sono entrati.

Ore 13.44 – Arianna Meloni attacca Landini

“Abbiamo preso la guida di una nazione dove vi era la mortificazione del lavoro grazie a un Reddito di cittadinanza che non permetteva di lavorare a chi aveva invece voglia di lavorare. Questo governo ha creato un milione di posti di lavoro in piu’, specie al Sud e specie nel lavoro femminile. Ci siamo riusciti eppure Landini sciopera e blocca le piazze in modo strumentale e lo sanno tutti che non si risolvono in questo modo i problemi”. Arianna Meloni, capo della segreteria politica e del tesseramento di Fratelli d’Italia, lo dice a chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali in Calabria. “L’economia e’ ripartita – aggiunge – grazie a un governo stabile. Sono ripartiti gli investimenti e stiamo liberando risorse che oggi possono essere stanziate per le infrastrutture che anche al Sud stanno arrivando grazie alla Zes unica. Il Sud e’ la locomotiva d’Italia e siamo oggi il quarto Paese al mondo per l’export”.













