‘Ndrangheta e narcotraffico internazionale, 76 condanne nel processo “Eureka”: i nomi

Settantasei condanne e sette assoluzioni, con pene massime a venti anni di reclusione, così ha deciso nella tarda serata di ieri il gup di Reggio Calabria, Antonino Foti, a conclusione del processo scaturito dall’operazione “Eureka” a carico di esponenti e gregari della ‘ndrangheta di San Luca, Africo, Alvaro, Gioia Tauro, avviata nel 2019 dalla Dda di Reggio Calabria, allora diretta da Giovanni Bombardieri.

Il Tribunale, come riporta l’Agi, ha avvalorato la collaborazione del pentito Vincenzo Pasquino, arrestato nel 2021 in Sudamerica in compagnia di Rocco Morabito ‘u tamunga’, di Africo, esponente dell’omonima cosca, uno dei broker più accreditati con i vari cartelli mesoamericani che producono la cocaina. Per tutti i condannati, il gup ha escluso l’imputazione di associazione mafiosa.

L’operazione “Eureka” ha posto in evidenza la permeabilità di alcuni paesi europei rispetto ai narcotraffici organizzati dalla ‘ndrangheta calabrese.

Gli investigatori reggini, infatti, avevano scoperto una cellula attiva del clan Nirta-Strangio a Genk, in Belgio, che organizzava gli sbarchi dello stupefacente nei grandi porti di Anversa, Rotterdam e Amsterdam, rivendendo la cocaina in tutta l’Europa. La pubblica accusa era rappresentata dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo.

Condannati

Massimo Ballone 18 anni

Vincenzo Brandimarte 8 anni 4 mesi

Bartolo Bruzzaniti 20 anni

Leone Bruzzaniti 18 anni

Vincenzo Bruzzese 8 anni 4 mesi

Antonio Callipari 16 anni

Carmine Amedeo Cappelletti 14 anni

Nicolino Catananti 14 anni

Carmelo Condoluci 8 anni

Sebastian Costanzo 14 anni

Francesco Cristiano 12 anni

Giovanni De Luggo 14 anni

Giovanni Falzea 3 anni

Rosario Falzea 6 anni

Giuseppe Ficara 10 anni

Pietro Fotia 20 anni

Bruno Galatà 2 anni

Vincenzo Galatà 14 anni

Benjamino Galluzzo 14 anni

Antonio Giampaolo 20 anni

Giuseppe Giampaolo (nato il 6.2.2000) 20 anni

Giuseppe Giampaolo (nato il 26.08.2000) 6 anni

Sebastiano Giampaolo (cl. ’64) 20 anni

Bruno Giorgi 20 anni

Domenico Giorgi (cl. ’87) 18 anni

Francesco Giorgi 20 anni

Giuseppe Giorgi (cl. ’90) 20 anni

Salvatore Giorgi (cl. 74) 20 anni

Sebastiano Giorgi (cl ’01) 16 anni

Vincenzo Giorgi 20 anni

Francesco Gligora 10 anni

Giuseppe Grillo 14 anni

Indrit Kolgjokai 14 anni

Domenico Iannaci 18 anni

Vincenzo Larosa 18 anni

Filippo Leuzzi 20 anni

Antonio Mammoliti 14 anni

Domenico Mammoliti, (cl. 68) 20 anni

Francesco Mammoliti (cl. 73) 20 anni

Giuseppe Mammoliti (cl. 71) 20 anni

Carmelo Morabito 20 anni

Michele Murdaca 14 anni

Francesco Nesci 14 anni

Giovanni Nesci 14 anni

Antonio Nirta, 16 anni

Giuseppe Nirta 14 anni

Marcello Nirta 12 anni

Stefano Nirta, 20 anni

Nebojsa Obradovic 14 anni

Vincenzo Pasquino 6 anni 8 mesi

Carmelo Pelle 10 anni

Sebastiano Pelle, (cl. 91) 10 anni

Giuseppe Carmelo Pellicano 12 anni 4 mesi

Paolo Pellicano 14 anni

Francesco Perre 10 anni

Rocco Perre 8 anni 4 mesi

Francesco Perri 14 anni

Ivano Piperissa 16 anni

Pietro Raschellà 10 anni

Antonio Reitano 18 anni

Antonio Romeo (cl. ’70) 20 anni

Antonio Romeo (cl. 79) 14 anni

Domenico Romeo (cl. ’91) 14 anni

Domenico Romeo (cl. ’98) 12 anni

Sebastiano Romeo (cl. ’77) 20 anni

Sebastiano Romeo (nato il 21-08-1997) 20 anni

Daniele Ruggeri 8 anni

Rocco Rugnetta 14 anni

Santo Scipione 14 Anni

Francesco Sculli 3 anni

Giuseppe Staiti 8 anni

Francesco Strangio (cl. ’66) 20 anni

Francesco Strangio (cl. ’92) 10 anni

Sebastiano Strangio (cl. ’70) 20 anni

Sebastiano Strangio (cl. ’75) 16 anni

Gregorio Tassone 16 anni













