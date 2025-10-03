De Luca sfida Manfredi: “Operazione verità sul San Carlo. I nemici di Napoli sono qui, non fuori”

Il governatore Vincenzo De Luca non cita mai il sindaco Gaetano Manfredi ma lancia evidentemente a lui questa sfida, durante la sua diretta social, dicendo di aver ancora ascoltato sulla querelle relativa alla nomina del sovrintendente “dichiarazioni di totale mistificazione e irresponsabilità”.

La Regione, come è noto, si è schierata con il MiC a favore della nomina a sovrintendente di Fulvio Macciardi, avversata da Manfredi anche con ricorsi alla giustizia civile e amministrativa.

“Propongo – dice oggi De Luca – una iniziativa pubblica in cui descrivere dettagliatamente cosa si è fatto per il San Carlo da marzo a oggi, dopo la scadenza del precedente sovrintendente. Iniziativa cui è doveroso invitare i membri del consiglio di indirizzo per avere una informazione seria e documentata dell’accaduto. Non si tollerano più le espressioni di demagogia ascoltate in questi giorni. Io ci sarò, ovviamente se qualcuno mi inviterà. Daremo intanto al San Carlo altri 250mila euro della Regione”.

I rapporti tra sindaco e governatore, già difficili prima, dopo il caos sul San Carlo sono giunti a un livello di scontro totale. De Luca ha aperto nei giorni scorsi un altro fronte relativo ai lavori da eseguire a Bagnoli per l’America’s Cup, sui quali Manfredi ha poteri commissariali. “Teniamo anche a Bagnoli una iniziativa pubblica per confermare che i nemici di Napoli sono a Napoli, quelli che pensano di andare avanti con procedure raffazzonate e dilettantesche, scorrette. Dunque serve una iniziativa per spiegare nella massima trasparenza e chiarezza, con le carte e i rendering, cosa si vuole fare e con quali procedure”.