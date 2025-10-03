Due amiche 17enne scomparse mentre andavano a scuola: avviate le ricerche

Visite: 91

34 Visite

Da ieri mattina, 2 ottobre, non si hanno più notizie di due ragazze di Barletta. Si tratta di Nikol Giannone e Sofia Autenzio, entrambe studentesse 17enni del liceo di Scienze umane “Casardi” di Barletta , che secondo le prime ricostruzioni si trovavano insieme al momento della scomparsa.

Le due giovani, che sono amiche, sono uscite di casa intorno alle 8 per raggiungere la scuola, ma non sono mai entrate nell’istituto. La loro assenza ha fatto scattare l’allarme nelle famiglie, che hanno subito segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.