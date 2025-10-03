Due amiche 17enne scomparse mentre andavano a scuola: avviate le ricerche

34 Visite
Da ieri mattina, 2 ottobre, non si hanno più notizie di due ragazze di Barletta. Si tratta di Nikol Giannone e Sofia Autenzio, entrambe studentesse 17enni del liceo di Scienze umane “Casardi” di Barletta, che secondo le prime ricostruzioni si trovavano insieme al momento della scomparsa.
Le due giovani, che sono amiche, sono uscite di casa intorno alle 8 per raggiungere la scuola, ma non sono mai entrate nell’istituto. La loro assenza ha fatto scattare l’allarme nelle famiglie, che hanno subito segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.
La Prefettura ha disposto l’attivazione del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, che consente di coordinare le operazioni sul territorio e coinvolgere le diverse strutture deputate alle ricerche. L’ipotesi di un allontanamento volontario è la più plausibile ma al momento tutte le piste restano aperte.