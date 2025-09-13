Linea 1 della Metropolitana di Napoli: ripristinato il servizio: si riprende da lunedì 15 settembre

Condividi

Visite: 109

24 Visite

Da lunedì 15 settembre, la Linea 1 della metropolitana di Napoli torna a operare regolarmente su tutta la tratta da Piscinola a Centro Direzionale, con fermate in tutte le stazioni e in entrambe le direzioni per l’intero orario di servizio.

Si sono infatti conclusi nei tempi previsti i lavori estivi di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, che avevano comportato la sospensione della tratta Piscinola – Colli Aminei per circa tre mesi. L’intervento ha riguardato in particolare il rifacimento dei binari.

L’Azienda Napoletana Mobilità (ANM) comunica inoltre che, fino a fine mese, resterà attivo il servizio navetta bus veloce tra le stazioni di Piscinola, Frullone, Chiaiano, Policlinico e Colli Aminei, vista la buona accoglienza ricevuta dall’utenza durante il periodo di sospensione del servizio ferroviario.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti