Rapina al bar Sanremo di Villaricca con il fucile e fuga a piedi: condannato De Rosa

Condividi

Visite: 428

52 Visite

Pietro De Rosa, 38enne di Giugliano, era stato arrestato e poi processato per una rapina pluriaggravata consumata al noto bar Sanremo di Villaricca e per la tentata rapina ad un automobilista, al quale aveva cercato di portare via la vettura per garantirsi la vita.

Processato con il rito abbreviato, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, il giudice del Tribunale aversano ha irrogato una condanna pari ad anni 4 di reclusione, non tenendo conto della recidiva e concedendo le circostanze attenuanti generiche. L’uomo, che adesso è detenuto a Poggioreale, vedrà la sua condanna diminuita ad anni 3 e mesi 4 di reclusione se non dovesse presentare appello, grazie alla legge Cartabia. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 5 anni di reclusione.

Il fatto

Momenti di tensione e paura nella serata di ieri tra Villaricca e Giugliano, dove un uomo è stato arrestato al termine di un rocambolesco inseguimento con carabinieri e polizia, scaturito in seguito a una rapina avvenuta al bar Sanremo lungo la circumvallazione esterna.

Colpo al bar Sanremo di Villaricca, entra armato di fucile e porta via l’incasso: arrestato

Stando al racconto del titolare del bar, Diego Vitagliano, l’uomo – armato di un fucile a pompa – ha fatto irruzione nel bar, chiedendo l’incasso di giornata e fuggendo poi via, a piedi, con la refurtiva in una busta. L’allarme è stato lanciato immediatamente: nel frattempo il malvivente, che all’esterno del bar si era presentato con un bambino (si presume il figlio) che aveva fatto poi riaccompagnare a casa da un conoscente, si era diretto a piedi lungo via Enrico Fermi, dove nei pressi della clinica “Maione” aveva tentato di rapinare due donne.

Quindi, sempre a piedi, si è diretto nei pressi del pronto soccorso dell’ospedale “San Giuliano”, dove all’esterno del bar “Zanzibar” ha provato a rapinare anche la macchina ad un ragazzo ma senza riuscirci, per poi dirigersi verso casa, in via Guglielmo Marconi. Da qui la chiamata alle forze dell’ordine, che hanno successivamente incastrato il malvivente.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti