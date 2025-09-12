FUORIGROTTA: anziano legato con fascette di plastica e rapinato. Finti corrieri consentono ai complici di entrare nell’abitazione della vittima, bottino da 25mila euro

Condividi

Visite: 55

43 Visite

Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica che i Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli a carico di due soggetti, nei cui confronti sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza per il concorso nei reati di rapina e sequestro di persona, commessa nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, ai danni di un anziano professionista napoletano.

Le indagini sono state avviate lo scorso 19 marzo, allorquando due individui travestiti da postini, dopo essersi introdotti all’interno dell’abitazione dell’anziana vittima con la scusa di dover consegnare un pacco postale, avevano fatto entrare altri due complici, immobilizzato la vittima legandolo strettamente con delle fascette in plastica, riuscendo nell’intento di trafugare la somma di euro 25 mila in denaro contante custodita all’interno della cassaforte.

I militari dell’Arma, coordinati sin dalle prime fasi dell’indagine dalla Procura partenopea, hanno pazientemente ricostruito l’intera vicenda, raccogliendo immagini delle telecamere installate in zona, numerose testimonianze e svolgendo ampia attivitaÌ tecnica noncheì alcune perquisizioni.

Sono in corso indagini per l’identificazione degli altri complici.

Si rammenta che il provvedimento eseguito eÌ una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti