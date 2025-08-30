IL PASSO INDIETRO: DECIBEL BELLINI TORNA SPEAKER AL MARADONA, A GEOLIER LA PARTE ARTISTICA

Solo pochi giorni di riflessioni, la SSC Napoli e Golden Boys hanno deciso: Decibel Bellini torna come speaker al Maradona mentre alla società di Geolier andrà la parte artistica. Dopo ore di lunghe telefonate tra De Laurentiis, Geolier e Decibel Bellini arriva la parole fine a una vicenda che nelle ultime ore era diventata un piccolo tormentone estivo: decibel Bellini, inizialmente sollevato dal ruolo di speaker dello stadio Maradona, ritorna: il club azzurro torna sui propri passi, prendendo atto del grande affetto che lega i tifosi a Daniele Bellini.