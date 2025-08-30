Bocciata all’esame di riparazione, morta 17enne precipitata dal quinto piano

E’ morta nella notte la ragazza di 17 anni precipitata dal balcone di un appartamento al quinto piano in via don Luigi Sturzo a Latina. La giovane studentessa era stata trasportata d’urgenza in ambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti con ferite gravissime.

Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti gli agenti della squadra Volante di polizia della questura pontina, al lavoro per ricostruire quanto accaduto. La ragazza è stata ricoverata in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione del nosocomio pontino ma durante la notte le condizioni sono peggiorate fino al decesso.

