Mugnano diventa Centrale di Committenza per gli appalti: nuove opportunità per l’ente e i Comuni limitrofi

Condividi

Visite: 97

42 Visite

Il Comune di Mugnano, grazie al via libera dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), è stato designato come Centrale di Committenza per gli affidamenti di appalti sotto i 5 milioni di euro. Questa nuova veste permetterà al Comune di bandire gare sia per lavori interni che per altri enti locali, ampliando così le possibilità di collaborazione con i Comuni limitrofi.

Per supportare questa nuova funzione, sarà realizzato un apposito ufficio comunale, che gestirà tutte le procedure relative agli appalti. La decisione rappresenta un’importante opportunità per migliorare l’efficienza delle gare pubbliche e per favorire la competitività nella zona. I Comuni vicini potranno infatti avvalersi della struttura per semplificare e velocizzare le proprie procedure di affidamento.

Un passo importante verso la modernizzazione della gestione degli appalti pubblici, che promette benefici sia per le amministrazioni locali che per le imprese del territorio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti