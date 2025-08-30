Parcheggiatore abusivo ucciso in strada dopo una lite: l’assassino è un etiope

Un 40enne, parcheggiatore abusivo a Catania, è stato ucciso a coltellate durante una lite nel parcheggio di un supermercato del centro della città. Secondo le prime ricostruzioni, il presunto responsabile dell’omicidio sarebbe un 37enne etiope subito individuato e fermato dalla Polizia al termine della lite.
Cosa è successo al parcheggiatore abusivo ucciso a Catania
La lite è avvenuta nel parcheggio del supermercato in corso Sicilia, una delle zone centrali di Catania. Qui il 40enne, noto nella zona come parcheggiatore abusivo, sarebbe stato coinvolto nella lite con il 37enne. Il diverbio è andato avanti in maniera violenta per diverso tempo, fino a quando l’uomo di origine etiope non ha estratto il coltello.
