Medico di base preso a pugni nel suo studio: ora è ricoverato e sottoposto a intervento chirurgico

Un medico di base di Saponara, l’ex sindaco del paese del Messinese Aldo Panarello, è stato aggredito ieri mattina nel suo studio privato da un uomo che lo ha colpito violentemente con dei pugni. La vittima, ricostruisce la gazzettadelsud.it, è stata ricoverata al Policlinico di Messina dove sarà sottoposto un intervento maxillofacciale. Sul caso indagano i carabinieri. L’aggressione, ricorda il sito, è avvenuta nello stesso studio dove il 1 agosto del 1995 il suocero del dottore aggredito, Vittorio Meli, anche lui medico, è stato ucciso da un paziente convinto che le sue condizioni si fossero aggravate per una cura sbagliata.

“L’aggressore, che indossava un cappello con una visiera abbassata sugli occhi, ha iniziato a sferrare pugni contro il medico, rimasto seriamente ferito, scappando poi via”, riporta il quotidiano siciliano. I carabinieri hanno subito attivato le ricerche per risalire, anche attraverso le immagini di videosorveglianza, all’identità dell’autore.

“Condanno fermamente il vile gesto ai danni del dottore Aldo Panarello, stimato medico di base e sindaco per un decennio del Comune di Saponara – riferisce il primo cittadino Giuseppe Merlino -.

Esprimo solidarietà a nome dell’amministrazione comunale nei confronti della famiglia e auguriamo che la giustizia faccia presto chiarezza sulla vicenda punendo l’autore”.