Operata al cuore a 100 anni, nonna Lucia è già tornata nella sua casa

L’età anagrafica, da sola, non è un limite alle cure”. Questo è il messaggio che lancia l’Asl di Pescara dai suoi canali social, raccontando la storia di Lucia Fabrizio, classe 1925, giunta il 16 agosto al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pescara, ricoverata in UTIC e sottoposta prima a esame coronografico e poi all’intervento di angioplastica per un infarto miocardico acuto. E dopo una settimana di ricovero, la nonnina è tornata a casa. “Anche a 100 anni si può affrontare un infarto con successo e tornare a casa in autonomia”, il commento del cardiologo Massimo Di Marco.













