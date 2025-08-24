Retatrutide, il nuovo farmaco per dimagrire spopola sul mercato nero

Condividi

Un nuovo farmaco sta prendendo piende vista l’impennata del prezzo di Ozempic e Mounjaro. Si tratta del retatrutide il quale, secondo gli studi, aiuterebbe a perdere un quarto del peso corporeo in meno di un anno. In soldoni, se pesassimo 100 chili, in meno di un anno ne perderemmo 25. Non a caso, il retatrutide è stato soprannominato il “Godzilla” delle iniezioni per perdere peso e “due volte più efficace dell’Ozempic”.













