Napoli vittorioso a Sassuolo: parte bene la squadra di Conte, decisivi De Bruyne e McTominay

Condividi

Visite: 15

23 Visite

Ottimo esordio per il Napoli di Antonio Conte, che espugna il Mapei Stadium battendo il Sassuolo con una prestazione solida e convincente. Il risultato finale premia gli azzurri, trascinati dai nuovi innesti Kevin De Bruyne e Scott McTominay, entrambi a segno e protagonisti assoluti della sfida.

Buone indicazioni anche da Politano e Olivera, apparsi brillanti e in piena sintonia con il nuovo sistema di gioco. La squadra partenopea mostra già sprazzi del carattere voluto dal tecnico salentino: compatta, aggressiva e concreta.

Con questa vittoria, il Napoli manda un chiaro segnale al campionato: la nuova era è iniziata, e lo fa con il piede giusto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti