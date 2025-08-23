PRESO L’ASSASSINO DI TINA SGARBINI

E’ stato preso Christian Persico, il 36enne indiziato per l’omicidio di Tina Sgarbini aveva 47 anni. Il suo compagno si era reso irreperibile dopo che la donna era stata trovata strangolata in casa.

L’uomo ha il volto tumefatto. La sua cattura è stata confermata dal sindaco di Montecorvino Rovella. I carabinieri e le altre forze di polizia lo hanno cercato per ore anche con gli elicotteri. Il cadavere di Tina Sgarbini è stato trovato stamattina all’interno del suo appartamento, al primo piano, in uno stabile di Montecorvino Rovella, Comune di 12 mila abitanti a 30 chilometri da Salerno.