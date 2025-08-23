TRAGEDIA A MARCIANISE, 62ENNE MORTA DOPO AVER INGERITO UN PEZZO DI MOZZARELLA

Una tragedia ha scosso la comunità di Marcianise nella serata del 22 agosto. Lucia Valentino, 62 anni, ha perso la vita per soffocamento dopo aver ingerito un pezzo di mozzarella mentre si trovava in cucina, intenta a preparare la cena nella sua abitazione.

La donna non ha avuto il tempo di chiedere aiuto. I familiari presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma all’arrivo del personale del 118 non è stato possibile rianimarla. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

La salma è stata trasferita presso la Casa Funeraria Cerreto. I funerali si terranno domani, 24 agosto, nel Santuario Nostra Signora di Fatima a Marcianise.