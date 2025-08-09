Marano. “Di Fenza al limite sostiene De Luca”. La memoria corta di Morra, che dimentica che Di Fenza lo ha sostenuto con una lista, poi con un assessore e, fino a ieri, con almeno due consiglieri

Condividi

Visite: 189

21 Visite

Il sindaco di Marano, Matteo Morra, ha definito un “grave scivolone” la presenza del consigliere regionale Pasquale Di Fenza in Consiglio insieme alla tiktoker Rita De Crescenzo. Una critica legittima, per carità – il Consiglio regionale non è un set da social – ma a colpire è la disinvoltura politica con cui Morra prende in qualche modo le distanze da chi, fino a ieri, lo ha sostenuto direttamente.

È bene ricordarlo, a beneficio della memoria corta: Pasquale Di Fenza è stato firmatario della lista che ha sostenuto Morra alle ultime elezioni comunali. Altro che “sostiene solo De Luca”. L’alleanza politica era chiara, pubblica e operativa. Lo dimostra anche la presenza in giunta dell’assessore Carmen Bocchetti, espressione della stessa area, così come la vicinanza di almeno due consiglieri comunali che fino a ieri rappresentavano proprio l’ambiente politico di Di Fenza.

Oggi Morra finge stupore. Ma è difficile credergli. Come è difficile pensare che la cittadinanza dimentichi chi ha costruito cosa, e con chi. La politica non può funzionare a corrente alternata: non si può rinnegare ciò che fino a ieri si è promosso, solo per cavalcare l’indignazione pubblica di giornata.

Sarebbe auspicabile che il sindaco, prima di distribuire patenti di serietà istituzionale, evitasse di trattare cittadini e osservatori come se fossero ingenui o peggio, complici. E che non desse per scontato il silenzio compiacente di certi giornaletti amici, pronti a raccontare solo una parte della verità, spesso la più comoda. Ma Morra è anche quello che diceva che i ragazzi di San Rocco non si sarebbero mai spostati da San Rocco. E’ quello che prendeva le distanze dal brindisi di un suo amico, che però continua tutti i giorni a frequentare le stanze comunali e a presenziare anche alle conferenze stampa per la presentazione del Puc. E anche quello che ha in giunta uno stretto congiunto di un noto mafioso, ma che definisce “circo equestre” la stampa libera.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti