Fine della latitanza: il super narcos Massimiliano Del Vecchio arrestato in Spagna

Brillante operazione dei carabinieri che hanno arrestato in Spagna il latitante Massimiliano Del Vecchio. L’attività è stata condotta dai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina insieme al personale dell’ Al Equipo de Huidos di la Justicia de Uno (Guardia Civil) a Barcellona.

Il latitante di 42 anni, considerato a capo del gruppo che gestiva lo spaccio droga a Fondi, è stato individuato e catturato in una clinica odontoiatrica. E’ inserito nella lista dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno, e destinatario dal novembre 2024 di un provvedimento emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia a seguito delle indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina in quanto “gravemente indiziato di essere un narcotrafficante operante in Fondi e in rapporto con cartelli criminali operanti nella città di Roma”.













