Blitz dei carabinieri: preso Ciaravolo, reggente degli Ascione-Papale

Visite: 52

15 Visite

In data odierna, nel comune di Ercolano, i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, supportati da personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, del Nucleo Cinofili di Sarno e del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, dopo complesse attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, hanno rintracciato e tratto in arresto il “catturando” Michele Ciaravolo, 45enne, attuale reggente del clan Ascione-Papale operante nel territorio di Ercolano, resosi irreperibile già dal dicembre 2023.

L’arresto è stato operato su Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso il 4.12.2023 dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, che condanna il Ciaravolo alla reclusione di anni 7 , mesi 1 e giorni 5, in quanto riconosciuto responsabile del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. L’arrestato è stato associato in carcere, a disposizione dell’A.G. competente.