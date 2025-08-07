Incidente sul lavoro a Fuorigrotta, operaio cade nel vuoto

Condividi

Questa mattina a Napoli, in via Fermariello 17, quartiere Fuorigrotta, i carabinieri sono intervenuti dopo un incidente sul lavoro. Un operaio di 37 anni, mentre stava effettuando lavori di ristrutturazione della facciata di un immobile, è precipitato da un’altezza di circa 6 metri. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cardarelli. Fortunatamente, non risulta essere in pericolo di vita. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e le indagini sono in corso.













