Ponte sullo Stretto, mercoledì il via libera definitivo. Sarà il più grande al mondo

Arriva il D-day per il Ponte sullo Stretto. Mercoledì 6 agosto verrà dato il via libera definitivo al progetto e potranno iniziare i lavori del ponte a campata più grande del mondo. Immaginato già dagli antichi romani, voluto e mai realizzato nella prima Repubblica, diventa realtà grazie al governo Meloni.L’annuncio di Salvini

“Non esistono – ha detto il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini – opere pari in Cina, in Turchia, negli Stati Uniti, quindi mi perdonerete se siamo qua a presidiare le ultime norme e le ultime firme per queste 48 ore che, ripeto, segneranno una pagina di storia. Si tratta del Ponte a campata più grande del mondo”. Salvini il giorno dopo sarà in Calabria pe runa posa simbolica della prima pietra.













