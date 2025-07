Narcos a nord di Napoli, sgominato il gruppo Visconti: traffico di droga dalla Spagna a Marano, Villaricca e Giugliano

Un’organizzazione ben strutturata, radicata nell’area a nord di Napoli, con base operativa tra Marano, Villaricca e Giugliano, e con contatti diretti in Spagna per l’importazione di droga. È quanto emerso dall’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, guidata dal procuratore Nicola Gratteri, che ha portato all’arresto di quattro presunti componenti di un gruppo di narcotrafficanti capeggiato da Giacomo Visconti, detto ’o tifoso, 39 anni.

L’organizzazione, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe utilizzato telefoni criptati e sistemi di comunicazione ad hoc per gestire i carichi provenienti dalla penisola iberica. Decisive, per la riuscita dell’operazione, sono state le intercettazioni telefoniche avviate dalla DDA.

Il gruppo e i ruoli

Visconti era affiancato da Angelo Pugliese, custode dei carichi nel deposito di Giugliano, e dai corrieri Foued Boulkamh e Ciro Cirino, incaricati della movimentazione della merce. A supporto del gruppo maranese, anche Massimo Astuto, ritenuto una figura di collegamento tra il gruppo di Napoli Nord e altri clan attivi nel capoluogo. Astuto è inoltre accusato di aver nascosto uno dei carichi più ingenti sequestrati nel corso dell’indagine.

Il 27 marzo 2023, infatti, furono sequestrati 619 chilogrammi di hashish e arrestati Massimo e Antonio Astuto. Il carico, nascosto all’interno di un camion di zucche proveniente dalla Spagna, venne individuato grazie alle dichiarazioni di Visconti e di altri componenti della rete.

La droga “Scarface” e i messaggi criptici

Non solo sequestri, ma anche un fitto scambio di messaggi intercettati tra ottobre e novembre 2023, tra Visconti e un altro indagato, Franco Iannicelli. In uno di questi, ’o tifoso reclamizzava la qualità della merce con toni quasi pubblicitari: “Tengo un bel prodotto scuro, t può interessare? Si chiama Scarface… tengo pure chiaro bello… i miei stanno facendo poco però vado a chiedere”.

Dietro questo linguaggio in apparenza innocuo, si celavano dettagli su partite di droga già arrivate o in procinto di essere movimentate.

Le indagini continuano

Al centro delle indagini anche Sonia Alcaraz Perez, considerata una delle complici nella logistica del traffico internazionale. Il ruolo della donna sarebbe stato determinante nel facilitare il trasporto dei carichi attraverso la frontiera spagnola.

L’inchiesta svela ancora una volta come l’area nord di Napoli continui a essere crocevia strategico per i traffici internazionali di droga, con gruppi capaci di muoversi tra confini e codici criptati, ma anche profondamente radicati nel territorio.

Le indagini proseguono per individuare ulteriori complici e per accertare le ramificazioni dell’organizzazione in Italia e all’estero.