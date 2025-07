Villaricca, lite tra vicini degenera: donna si barrica in casa con un coltello

Condividi

Tensione alle stelle in un condominio di Villaricca, dove una semplice discussione tra vicini si è trasformata in un momento di puro terrore. Una donna di 36 anni è stata arrestata dopo aver minacciato tre condomini con un coltello da cucina lungo circa 40 centimetri, per poi barricarsi nel suo appartamento.

Stando alle prime ricostruzioni, la donna avrebbe avuto un acceso litigio con alcuni residenti dello stabile. La situazione è rapidamente sfuggita di mano: la 36enne, in preda all’agitazione, ha afferrato un coltello e ha rivolto minacce ai presenti, scatenando il panico nel condominio.

Sono intervenuti i carabinieri, che dopo alcuni minuti sono riusciti a entrare nell’abitazione e a bloccare la donna senza conseguenze per gli altri condomini.

È stata arrestata con l’accusa di minacce aggravate e detenzione di arma impropria. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.













