DE SIANO: SBAGLIATO CONFERIRE CITTADINANZA ONORARIA LACCO AMENO A DE LAURENTIIS

“Con stupore (ma neanche troppo) abbiamo appreso che il nostro Comune conferirà la più alta onorificenza possibile, la cittadinanza onoraria, al presidente del Napoli e produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis. Abbiamo atteso alcune ore per comprenderne le motivazioni ma, nonostante lo sforzo, non siamo riusciti a trovare alcuna ragione valida che giustifichi questa decisione del sindaco di Lacco Ameno”. Lo afferma il capogruppo dell’opposizione al Comune di Lacco Ameno (Ischia), Domenico De Siano, per il quale “forse, l’unica spiegazione plausibile è legata alle amicizie del Barone. Sempre che De Laurentiis lo consideri davvero un amico”.

“In questi mesi – prosegue l’ex senatore – abbiamo votato a favore di altre cittadinanze onorarie, conferite a uomini e professionisti che hanno dato lustro al nostro ospedale, come i dottori Mabilia e Marvaso. Ma nel prossimo consiglio comunale, lasceremo l’aula consiliare per consentire un voto unanime, senza tuttavia sentirci complici di questo progressivo svilimento della più alta onorificenza del nostro Comune”.

“Un’onorificenza che Pascale ha trasformato in una merce di scambio, utile solo per ottenere qualche selfie”, conclude De Siano.













