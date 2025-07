Portici, scontro politico sulla pizzeria ‘Danese’ riaperta: la Rescigno (Anticamorra) si scaglia contro il Sindaco Cuomo

Condividi

Visite: 41

24 Visite

La storia infinita trova spazio nella città della Reggia. Questa volta non si parla di un celebre romanzo, ma di una vicenda che sembra davvero non voler giungere a conclusione, e che riguarda «una semplice pizzeria» di via Libertà. La storia dei Danese e dell’omonima pizzeria è ormai nota e, a quanto pare, infinita: dopo un anno di battaglie giudiziarie tra Asl, Comune, titolari della pizzeria e persino un intervento della Commissione anticamorra sulla vicenda, il locale ha finalmente riaperto. Ma non senza polemiche. Dopo un primo controllo ricevuto a pochi giorni dalla riapertura, è intervenuto il sindaco di Portici Enzo Cuomo parlando di accanimento e citando anche la Commissione anticamorra, presieduta da Carmela Rescigno. «Anomalo – aveva scritto Cuomo – l’intervento della Commissione antimafia regionale: la presidente è intervenuta organizzando audizioni di cittadini per discutere di percezioni olfattive, superando ampiamente le competenze statutarie della Commissione. Paradossalmente, proprio una Commissione anticamorra non si è accorta che, secondo gli inquirenti, a pochi passi dalla propria sede vi era una pizzeria “che puzzava di camorra”».

Dura la replica di Rescigno, che annuncia una conferenza stampa nei prossimi giorni, per la vicenda della pizzeria di via Libertà. «Apprendo dalla stampa – scrive la presidente della Commissione anticamorra – che il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, sarebbe a conoscenza dell’esistenza di pizzerie nella sua città che “puzzano di criminalità”. Lo invito, pertanto, a passare dalle parole ai fatti ea presentarsi questa volta in Commissione anticamorra, dal momento che la questione presenta profili rilevanti per le competenze della commissione che presiedo. In merito alla vicenda della pizzeria Danese di Portici, tengo a precisare che la narrazione dei fatti riportati dal sindaco non corrisponde alla realtà. Anzi, ciò che avverto distintamente è un’altra puzza: quella della connivenza, del clientelismo e dell’uso opaco dei finanziamenti pubblici».

«La legalità quella vera, sostanziale, non formale dovrebbe essere l’obiettivo comune di tutte le istituzioni sane – scrive ancora Rescigno – Purtroppo, alla luce dei comportamenti reiteratamente non collaborativi del sindaco Cuomo nei confronti della nostra commissione, nutro seri dubbi sulla sua reale scelta di campo. Mi aspetto ormai, come da prassi, la solita delibera di giunta per affidare la difesa legale dell’immagine del Comune a un avvocato di fiducia. È una storia già vista troppe volte. Ma nessun atto formale potrà distogliermi dal mio compito, che resta quello di tutelare la salute pubblica, difendere i diritti dei cittadini onesti e garantire la regolarità degli atti amministrativi. Per questi motivi, nei prossimi giorni convocherò una conferenza stampa per fare piena chiarezza sulla vicenda della pizzeria Danese e ripristinare un’informazione corretta».

Articolo Il Mattino













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews