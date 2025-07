Incidente a Mugnano, 15enne di Calvizzano ancora grave in ospedale

Condividi

Sono ancora gravissime le condizioni del 15enne rimasto coinvolto in un drammatico incidente l’altra sera a Mugnano, nei pressi di Villa dei Fiori. Il ragazzo era in sella a uno scooter quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull’asfalto. In un primo momento si pensava risiedesse a Mugnano, ma è emerso che il giovane abita a Calvizzano. Le cause dell’incidente non sono ancora del tutto chiare: si ipotizza una sbandata autonoma, ma non si esclude che possa essere stato urtato da un’auto o travolto successivamente alla caduta. Le indagini sono in corso, affidate alla polizia municipale di Mugnano.













