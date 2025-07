Giugliano, altri movimenti di mercato: D’Agostino sarà preso a titolo definitivo, Anacoura out

Condividi

Il nuovo corso del Giugliano Calcio riparte da Gianluca Colavitto in panchina e dal lavoro del ds Angelo Antonazzo sul mercato.

È in dirittura d’arrivo il riscatto dell’attaccante Giuseppe D’Agostino, già protagonista nella scorsa stagione e pronto a restare in gialloblù a titolo definitivo dal Napoli. In difesa piace Luigi D’Avino, possibile arrivo in prestito.

In uscita invece il portiere Anacoura, fuori dai piani del nuovo tecnico.













