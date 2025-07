Incidente a Monterusciello: quattro feriti, grave una donna

Condividi

Violento incidente stradale nella serata di ieri a Monterusciello, all’incrocio tra via De Curtis e via Monterusciello, in direzione Quarto. Coinvolti due auto e uno scooter, finiti fuori strada per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia municipale di Pozzuoli.

Il bilancio è di quattro feriti: la più grave è una donna di 67 anni, trasportata in codice rosso al Cardarelli di Napoli e ricoverata in prognosi riservata. Gli altri tre, tutti uomini, sono stati portati al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

I veicoli sono stati sequestrati. La zona, già teatro di numerosi incidenti, è nota per la scarsa visibilità e l’eccessiva velocità.













