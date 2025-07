Regionali in Campania, De Luca e l’idea da brividi: ora pensa a Castellone

Condividi

Visite: 87

18 Visite

Nel grande circo delle Regionali in Campania, la sinistra riesce sempre a stupire: quando pensi di aver visto tutto, ecco che spunta Mariolina Castellone, senatrice 5 Stelle, indicata – secondo gli ultimi rumors – come papabile candidata governatrice. A sponsorizzarla, manco a dirlo, il governatore uscente Vincenzo De Luca, che Fico non lo può vedere nemmeno in cartolina e che, guarda caso, ha cenato con Giuseppe Conte pochi giorni fa. Coincidenze? Solo se credete ancora a Babbo Natale.

Castellone, originaria di Villaricca, è nota nel Giuglianese più per le sconfitte che per i trionfi. A Giugliano? La lista neanche pervenuta. A Marano? Peggio: i 5 Stelle nemmeno un consigliere. Una carriera folgorante nel perdere male. Eppure, secondo De Luca, sarebbe lei il volto nuovo per sfidare le destre. La stessa che – sempre secondo voci interne – ignora buona parte delle dinamiche locali e dei personaggi che animano i resti del Movimento.

Insomma, una candidatura da autogol clamoroso, perfetta se l’obiettivo è perdere con stile. Anche Costa – sì, proprio lui, il ministro gentile – sembrerebbe un gigante al confronto. E Fico? Considerato troppo radicale e poco incisivo, ma almeno ha una sua coerenza politica. Qui invece siamo al teatro dell’assurdo: De Luca che flirta con i 5 Stelle e prova a imporre una candidata che di carisma ne ha poco.

Ma tranquilli: mancano ancora mesi al voto. C’è tutto il tempo per sbagliare ancora.













