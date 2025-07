Centrodestra in Campania, Cirielli: «Pronto a candidarmi. Deciderà Meloni»

Condividi

Il centrodestra accelera in vista delle Regionali in Campania e inizia a stringere il cerchio sul possibile candidato. Il nome di Edmondo Cirielli, viceministro agli Esteri e volto di punta di Fratelli d’Italia, è ormai da tempo in cima alla lista, tanto da essere considerato il candidato in pectore della coalizione. E lo stesso Cirielli non si tira indietro: «La mia disponibilità c’è, l’ho data da mesi. Sto facendo già campagna elettorale come se fossi candidato, come faccio sempre per la coalizione».

Parlando a margine della kermesse del Partito dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr Party), conclusasi ieri a Napoli, Cirielli si è detto pronto a scendere in campo anche con un eventuale passo indietro dal governo: «In genere non è stato mai fatto, si tratta più che altro di una sospensione dalle funzioni. Ma è una valutazione che non riguarderà soltanto me: è una decisione anche della premier, e io farò sempre quello che dice Giorgia Meloni».

Cirielli si allinea così alla linea dettata dal responsabile organizzativo di FdI, Giovanni Donzelli, che il giorno prima, proprio a Napoli, aveva ribadito: «Scegliamo il candidato più forte per vincere, senza voler piazzare bandierine di partito». Un messaggio che sottolinea la volontà del partito di puntare su una figura in grado di ottenere il massimo consenso elettorale, a prescindere dall’appartenenza politica.

Quanto alla possibilità che sia Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, a essere scelto come candidato del centrodestra, Cirielli mantiene il fair play: «Se vorrà candidarsi, gli stenderemo un tappeto rosso».

Il viceministro rivendica la forza della sua candidatura: «Il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, il sottosegretario Iannone, mi ha chiesto la disponibilità. Il partito campano mi ha dato questa investitura. E abbiamo avuto sondaggi interni che mi vedono come il più forte tra i possibili candidati del centrodestra».

Ma resta aperta la porta ad altre opzioni: «Bisogna vedere se ci sono nomi ancora più competitivi. E ancora non sappiamo nemmeno chi sarà il candidato del centrosinistra. Servono sondaggi veri, comparati col nome che proporrà la sinistra. Non è una decisione calata dall’alto: conta il consenso popolare. Giorgia Meloni fa bene a voler puntare su chi ha più possibilità di vincere, a prescindere dal partito o dal fatto che sia un civico».

Infine, Cirielli sottolinea il legame con il territorio: «Amo la Campania, mi piace il governo del territorio. Ovviamente posso dedicarci solo uno, massimo due giorni a settimana, per via degli impegni da viceministro. Ma ci sono, e continuerò a esserci».













