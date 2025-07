Kiss Kiss Way accende Baia Domizia: più di 18.000 in festa per due giorni, con più di 10.000 al live sotto la luna e le st

Condividi

Un’altra straordinaria conferma per il tour estivo Kiss Kiss Way – we live. you play.: nella splendida cornice di Baia Domizia, l’evento ha registrato numeri importanti con oltre 18.000 presenze in due giorni e una partecipazione eccezionale al grande concerto del sabato sera, che ha attirato più di 10.000 persone.

La penultima tappa ha trasformato il Play Village, di fronte alla “Casa Kiss Kiss”, nel cuore pulsante dell’estate: due giorni carichi di musica, energia, condivisione e puro divertimento nella vibrante località balneare affacciata sul Golfo di Gaeta, immersa nel verde della Costa Domizia.

Fin dalle prime ore di venerdì, un pubblico entusiasta ha invaso il villaggio, attratto dalla possibilità di vivere la radio dal vivo, conoscere gli speaker di Radio Kiss Kiss, seguire le dirette nazionali e sentirsi parte di una vera community in festa.

Il momento più atteso è arrivato sabato 12 luglio con un concerto-evento indimenticabile, che ha portato sul palco dell’Arena dei Pini ben 23 artisti tra i più amati del momento. Una line-up d’eccezione ha fatto vibrare Baia Domizia di suoni, luci ed emozioni:

Anna Tatangelo, Aka7even, Alex Wyse, LDA, Cioffi, Boomdabash, Lorenzo Lupo, Francesco Da Vinci, Aiello, Sangiovanni, Settembre, Lorenzo Fragola, Michele Bravi, Petit, Luk3, Mida, Rhove, Les Votives, Federica Abate, I Desideri, Grelmos, Stè e Senza Cri.

A rendere ancora più speciale la serata, la conduzione del concerto è stata affidata a vere e proprie colonne portanti di Radio Kiss Kiss: Pippo Pelo e Adriana, voci storiche del seguitissimo “Pippo Pelo Show”, Marco e Raf, mattatori del travolgente “Good Morning Kiss Kiss”,

Alfio e Ciro, frizzanti conduttori dell’amato “I Corrieri di Kiss Kiss”. Un team di professionisti amatissimi, capaci di unire intrattenimento e passione, regalando a migliaia di persone un sabato sera da sogno. E proprio prima e in occasione della tappa di Baia Domizia, i conduttori sono stati protagonisti anche sul piccolo schermo: giovedì 11 luglio, infatti, sono stati ospiti del programma “WoW” in onda su Sky TG24, dove hanno raccontato in diretta la loro esperienza nel tour e l’entusiasmo travolgente che li accompagna tappa dopo tappa. Un’ulteriore dimostrazione di quanto il format sia capace di creare un legame autentico con il pubblico, anche oltre le onde radio. Una vera e propria celebrazione dell’estate italiana, dove il pubblico ha cantato, ballato e applaudito fino a tarda notte, in un’atmosfera spensierata e coinvolgente.

Kiss Kiss Way si conferma così non solo un tour itinerante, ma un viaggio collettivo tra musica, emozioni e territorio, capace di portare entusiasmo e aggregazione ovunque arrivi.

Il countdown per l’ultima tappa è già iniziato… ma a Baia Domizia senza alcun dubbio si continuerà a parlare a lungo di questo weekend memorabile offerto da:

Kiss Kiss Way – we live. you play.













