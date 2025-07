Maltempo nella notte nel Napoletano: strade sommerse e interventi d’emergenza

Un’intensa ondata di maltempo si è abbattuta nella notte sull’area metropolitana di Napoli, causando gravi disagi soprattutto nei quartieri settentrionali del capoluogo e nei comuni limitrofi. Una vera e propria bomba d’acqua ha colpito diverse zone del territorio, provocando allagamenti diffusi e situazioni di emergenza.

Tra le aree più colpite, Scampia e i comuni di Casoria, Afragola e Casalnuovo, dove le strade si sono rapidamente trasformate in corsi d’acqua torbidi, rendendo impossibile la circolazione. Le situazioni più critiche si sono verificate in via Lufrano, a Casoria, e in via Arena ad Afragola, dove il sottopasso dell’Alta Velocità è finito completamente sott’acqua.

I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire in decine di situazioni d’emergenza. Numerose persone sono rimaste intrappolate nei propri veicoli sommersi, tanto che in alcuni casi i soccorritori hanno dovuto utilizzare delle canoe per raggiungerle e metterle in salvo. Le richieste di aiuto ai centralini dei pompieri sono state centinaia nel corso della notte.

Il fronte temporalesco ha interessato in particolare l’area nord della provincia di Napoli, ma resta alta l’attenzione in tutta la Campania. La Protezione Civile regionale ha infatti esteso fino alle 23:59 di martedì 8 luglio l’allerta meteo di colore giallo, avvertendo la popolazione dei rischi legati a fenomeni meteorologici improvvisi e localizzati.

“I temporali potranno essere di breve durata ma molto intensi, accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento”, ha precisato la Protezione Civile. “Le precipitazioni potrebbero causare un forte impatto al suolo, ma non è possibile stabilire con precisione dove e quando colpiranno. Il contesto meteorologico resta altamente instabile”.

Le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle zone già interessate da allagamenti, e invitano a seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali per eventuali nuove criticità nelle prossime ore.