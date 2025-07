Colpo Napoli: Noa Lang sarà il nuovo rinforzo per l’attacco di Conte

Il Napoli ha concluso con successo una delle operazioni di mercato più attese dell’estate: Noa Lang è pronto a vestire la maglia azzurra. L’esterno offensivo, classe 1999, arriva dal PSV Eindhoven e sarà presto a disposizione di Antonio Conte per la nuova stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Fabrizio Romano, i due club hanno completato lo scambio di documentazione necessario per ufficializzare il trasferimento. Si attende ora solo la consueta trafila delle visite mediche, ultimo passaggio prima della firma sul contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi anni.

L’accordo tra la società di De Laurentiis e il club olandese prevede un’operazione da 28 milioni di euro complessivi. Oltre alla cifra incassata, il PSV beneficerà anche di una clausola sulla futura rivendita del giocatore, a conferma dell’interesse strategico verso il talento cresciuto calcisticamente nell’Ajax.

Per il Napoli si tratta di un investimento significativo, che testimonia la chiara intenzione della dirigenza di costruire una rosa all’altezza sia per il campionato che per le competizioni europee. Lang, noto per le sue qualità tecniche, la velocità e la capacità di saltare l’uomo, si prepara a diventare una delle pedine fondamentali nel nuovo progetto targato Conte.

Il contratto che legherà l’olandese al club partenopeo avrà durata fino al 30 giugno 2030, con un ingaggio netto di 2,8 milioni di euro a stagione. Un impegno di lungo periodo, che conferma la fiducia totale della società nelle potenzialità del giocatore.