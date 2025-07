Giovane accoltellato a morte in piazza: 17enne perde la vita a San Marco Evangelista, due feriti gravi

Un violento episodio di cronaca scuote la serata di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato accoltellato durante una rissa scoppiata in piazzetta della Libertà. Altri due giovani sono rimasti feriti in modo serio e si trovano ricoverati in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, nella tarda serata di ieri un alterco tra gruppi di giovani è degenerato in uno scontro fisico culminato con l’uso di armi da taglio. Il giovane, che secondo le prime indiscrezioni non risiederebbe nel comune casertano, è stato colpito da almeno un fendente. Le sue condizioni sono apparse subito critiche.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate ambulanze del 118 dotate di unità rianimative e diverse pattuglie dei carabinieri. Il 17enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, dove è arrivato in codice rosso. Nonostante i tentativi dei medici, le ferite riportate si sono rivelate letali.

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per ricostruire nel dettaglio l’accaduto. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni presenti al momento dell’aggressione e hanno già effettuato i rilievi nella zona. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nei dintorni, che potrebbero fornire elementi decisivi per risalire agli autori dell’aggressione.

L’area in cui si è verificato l’episodio, da tempo segnalata per problematiche legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare hashish, è ora sotto stretta osservazione da parte degli investigatori. Il magistrato di turno si è recato sul luogo per coordinare le prime fasi delle indagini.

Al momento, non è ancora chiaro cosa abbia innescato la discussione, ma dalle prime testimonianze sembra che il diverbio sia nato per motivi banali, salvo poi sfuggire rapidamente di mano. Le autorità continuano a lavorare per fare piena luce su quanto accaduto e per individuare tutti i soggetti coinvolti nella tragica vicenda.